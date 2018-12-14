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В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова ПФУ

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 16:38
В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова ПФУ
Фото: Євген Капінус (minfin.gov.ua)

За словами голови ПФУ, без сплати ЄСВ говорити про майбутню щорічну індексацію пенсій буде вкрай важко

Голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус підкреслив, що сьогодні в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті  з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 13 грудня пройшла робоча нарада з питань нарахування та адміністрування ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Капінус у ході наради підтримав необхідність розмежування податків і внесків на соціальне страхування.

"Сьогодні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів. Якщо не буде сплати ЄСВ, то говорити про майбутню щорічну індексацію пенсій буде вкрай важко", - підкреслив голова ПФУ.

Нагадаємо, за словами замміністра соцполітики Миколи Шамбіра, Міністерство соціальної політики допрацьовує законопроект, спрямований на вирішення питань збору єдиного соціального внеску (ЄСВ).

РБК-Україна раніше повідомляло, що у листопаді Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект про детінізацію зарплат. Документ пропонує удосконалити законодавство в нарахуванні єдиного соціального внеску, що дозволить збільшити надходження до ПФУ.

Так, на початку листопада уряд звільнив від обов'язків голови ПФУ Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса.

Додамо, в липні 2018 року у Пенсійного фонду виникли проблеми з виплатою пенсій українцям.

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