В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова ПФУ

Фото: Євген Капінус (minfin.gov.ua)

За словами голови ПФУ, без сплати ЄСВ говорити про майбутню щорічну індексацію пенсій буде вкрай важко

Голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус підкреслив, що сьогодні в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 13 грудня пройшла робоча нарада з питань нарахування та адміністрування ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Капінус у ході наради підтримав необхідність розмежування податків і внесків на соціальне страхування.

"Сьогодні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів. Якщо не буде сплати ЄСВ, то говорити про майбутню щорічну індексацію пенсій буде вкрай важко", - підкреслив голова ПФУ.

Нагадаємо, за словами замміністра соцполітики Миколи Шамбіра, Міністерство соціальної політики допрацьовує законопроект, спрямований на вирішення питань збору єдиного соціального внеску (ЄСВ).

РБК-Україна раніше повідомляло, що у листопаді Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект про детінізацію зарплат. Документ пропонує удосконалити законодавство в нарахуванні єдиного соціального внеску, що дозволить збільшити надходження до ПФУ.

Так, на початку листопада уряд звільнив від обов'язків голови ПФУ Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса.

Додамо, в липні 2018 року у Пенсійного фонду виникли проблеми з виплатою пенсій українцям.