Кабмин предлагает Раде принять закон о детенизации зарплат

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Новый закон позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд на 10 млрд гривен

Кабинет министров Украины на заседании 14 ноября одобрил законопроект о детенизации зарплат. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Законопроект предлагает усовершенствовать законодательство в начислении Единого социального взноса (ЕСВ), что позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд на 10 млрд гривен. Также предлагается увеличить максимальную базу начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат (до 104325 гривен) и установить регрессивную шкалу размера уплаты ЕСВ с размера заработной платы, которая превышает максимальную величину.

Кроме того, предлагается ввести на предприятиях дифференциацию зарплат в зависимости от квалификации рабочих, а руководителям - устанавливать зарплату в размере не менее двух минимальных. Также будет усилена ответственность за уклонение от уплаты ЕСВ.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на сегодня заработная плата почти 4 млн работников не превышает 4 тысяч гривен. В сентябре общая сумма их зарплат составила 11,1 млрд гривен, однако более половины этих средств получила 51 тыс. работников, которые заплатили ЕСВ только 40%.

Фото: законопроект о детенизации зарплат

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек.