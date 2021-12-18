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В Украине с 1 января вырастут налоги. Зеленский подписал "ресурсный" закон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5600 об увеличении ставок налога, акцизов и других платежей в госбюджет, который в народе уже назвали "ресурсным". Верховная рада приняла документ 30 ноября, его поддержали 255 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис президента.

"Глава государства подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", - говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что законопроект Верховная рада приняла 30 ноября. Парламент рассматривал документ по сокращенной процедуре. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в госбюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении парламент одобрил документ 1 июля.

Подробнее о том, какие налоги вырастут после вступления в силу закона, - в материале РБК-Украина.

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НалогиВладимир Зеленский