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В Украине с 1 июня заработают инклюзивно-ресурсные центры

Новости » Общество     26.05.2020 - 18:51
В Украине с 1 июня заработают инклюзивно-ресурсные центры
Фото: МОН (wikimedia.org)

Инклюзивно-ресурсные центры должны работать с соблюдением противоэпидемиологических требований

В Украине с 1 июня заработают инклюзивно-ресурсные центры (ИРЦ) в регионах, где будет введено ослабление противоэпидемических мероприятий. Возобновление работы ИРЦ состоится с целью обеспечить зачисление детей с особыми образовательными потребностями в учреждения образования.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Сообщается, что Министерство образования и науки Украины рекомендует обеспечить первоочередное обследование детей, идущих в 1 класс в 2020/2021 учебном году.

Инклюзивно-ресурсные центры должны работать с соблюдением противоэпидемиологических требований, в частности:

  • проветривать помещения;
  • проводить температурный скрининг всех работников ИРЦ, а тех, у кого обнаружат температуру тела 37,2℃ и выше или признаки респираторных заболеваний, не допускать к работе;
  • избегать близкого контакта специалистов ИРЦ и ребенка, при необходимости - родители ребенка могут помогать в организации обследования;
  • обустроить места для обработки рук;
  • ограничить одновременное движение посетителей по коридорам и использования туалетных комнат для избежания толпы.

Напомним, ученики профтехов выйдут на практическое обучение с первого июня.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек.

Ранее глава МОН заявила, что в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в группах насчитывается не более десяти человек.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины ученияМОН
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