Інклюзивно-ресурсні центри мають працювати з дотриманням протиепідеміологічних вимог
В Україні з 1 червня запрацюють інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ) в регіонах, де буде запроваджено послаблення протиепідеміологічних заходів. Відновлення роботи ІРЦ відбудеться з метою забезпечити зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
Зазначається, що Міністерство освіти і науки України рекомендує забезпечити першочергове обстеження дітей, які йдуть в 1 клас у 2020/2021 навчальному році.
Інклюзивно-ресурсні центри мають працювати з дотриманням протиепідеміологічних вимог, зокрема:
Нагадаємо, учні профтехів вийдуть на практичне навчання з першого червня.
Як повідомляло РБК-Україна, з 1 червня у вищих навчальних закладах можливе проведення екзаменаційних сесій в групах не більше десяти осіб.
Раніше глава МОН заявила, що у вузах здачу іспитів і захист дисертацій можна організовувати, коли в групах налічується не більше десяти осіб.
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Автор: Виталина Благодатова