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В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, - "Укравтодор"

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 15:25
В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, - "Укравтодор" Фото: в Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области круглосуточно и без выходных ведутся дорожные работы на трассе М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Эта автодорога будет наиболее протяженной в области и является частью самого длинного в стране международного маршрута.

Об этом передает пресс-служба "Укравтодора".

Работы ведутся сразу на нескольких направлениях: на участке 72 - 151 км от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции, на 151 - 196 км от Криничанского поста полиции до черты города Днепр, а также от Павлограда в направлении Донецкой области.

Сейчас на трассе фрезеруют старое дорожное покрытие, расчищают обочины, обустраивают выравнивающий слой, укладывают верхний слой асфальта, устанавливают барьерные ограждения и наносят дорожную разметку.

Дорога Єдності: на найдовшому автошляху Дніпропетровської області М-04 дорожники працюють вдень і вночі. Ремонтні...

Posted by Укравтодор on Monday, May 10, 2021

Трасса М-04 является восточной частью маршрута М-30 Стрый - Изварино, получившего символическое название Дорога Единства. Этот путь начинается во Львовской области, идет через всю страну и заканчивается в Луганской области, на временно оккупированных территориях. Маршрут создают по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, сейчас вокруг Днепра продолжается строительство объездной дороги.

По словам координатора "Большой стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, Южный обход города откроют уже ко Дню независимости. В планах - построить и Северный обход в рамках инфраструктурной программы президента.

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