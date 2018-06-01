В Украине 1 июня сохранится 5 уровень пожароопасности

Спасатели просят осторожно обращаться с огнем

В Украине, из-за погодных условий, объявлен высокий уровень пожароопастности. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, как сообщается, по данным Укргидрометцентра, 1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Также синоптики рассказали украинцам, какую погоду ждать в июне 2018 года. Как сообщает издание Meteoprog.ua, этот месяц может подбросить несколько погодных сюрпризов. Небольшое похолодание, которое придет в Украину в конце мая, может повлиять на начало первого летнего месяца. Отмечается, что первая неделя июня будет теплой, но не знойной.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине с 29 мая по 1 июня будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В связи с этим украинцев призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и соблюдать правила поведения при возникновении пожара.