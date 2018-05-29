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В Украине 29 мая - 1 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 12:12
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В трех областях 29-30 мая сохранится пожароопасность 4 класса

В Украине с 29 мая по 1 июня будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на УкрГидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, 29-31 мая - 1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; 29-30 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской областях - высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве до 1 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и соблюдать правила поведения при возникновении пожара.

Отметим, что в Херсонской области третий день продолжается тушение масштабного лесного пожара возле с. Раденск.

В Херсонской области третий день продолжается тушение масштабного лесного пожара Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28
Теги публикации: Херсонская область, ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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