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В Україні 1 червня збережеться 5 рівень пожежонебезпеки

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 09:49
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рятувальники просять обережно поводитися з вогнем

В Україні, з-за погодних умов, оголошено найвищий рівень пожароопастности. Про це з посиланням на Укргідрометцентр передає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, як повідомляється, за даними Укргідрометцентру, 1 червня в Україні буде переважати надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також синоптики розповіли українцям, яку погоду чекати у червні 2018 року. Як повідомляє видання Meteoprog.ua цей місяць може підкинути кілька погодних сюрпризів. Невелике похолодання, яке прийде в Україну наприкінці травня, може вплинути на початок першого літнього місяця. Зазначається, що перший тиждень червня буде теплою, але не спекотної.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні з 29 травня по 1 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У зв'язку з цим українців закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися правила поведінки при виникненні пожежі.

Лісову пожежу в Херсонській області локалізовано Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +33
Теги публікації: пожежа, спасатели, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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