В Україні 1 червня збережеться 5 рівень пожежонебезпеки

Рятувальники просять обережно поводитися з вогнем

В Україні, з-за погодних умов, оголошено найвищий рівень пожароопастности. Про це з посиланням на Укргідрометцентр передає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, як повідомляється, за даними Укргідрометцентру, 1 червня в Україні буде переважати надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також синоптики розповіли українцям, яку погоду чекати у червні 2018 року. Як повідомляє видання Meteoprog.ua цей місяць може підкинути кілька погодних сюрпризів. Невелике похолодання, яке прийде в Україну наприкінці травня, може вплинути на початок першого літнього місяця. Зазначається, що перший тиждень червня буде теплою, але не спекотної.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні з 29 травня по 1 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У зв'язку з цим українців закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися правила поведінки при виникненні пожежі.