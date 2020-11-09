Украина заявила, что Россия сорвала открытие новых КПВВ на Донбассе

Фото: КПВВ на Донбассе (РБК-Украина)

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о срыве открытия новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе со стороны Российской Федерации. На 10 ноября были запланированы открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ Владимир Путин", - сообщили в украинской делегации.

Напомним, 10 ноября на Донбассе планировали возобновить пропуск граждан через все семь имеющихся КПВВ. Среди них два КПВВ "Счастье" и "Золотое" планировали открыть.

При этом боевики заявили, что не будут открывать КПВВ "Счастье" и "Золотое" на Донбассе 10 ноября. Также будут заблокированы КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".

Ранее РБК-Украина писало, что в штабе уточнили график работы КПВВ на Донбассе.