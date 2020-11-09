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Україна заявила, що Росія зірвала відкриття нових нових КПВВ на Донбасі

Донбас, Понеділок 09 листопада 2020 15:38
Україна заявила, що Росія зірвала відкриття нових нових КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Українська делегація в Тристоронньої контактній групі заявила про зрив відкриття нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі з боку Російської Федерації. На 10 листопада було заплановано відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте".

Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ.

"Особливо болісно за потребами громадян України по обидва боки лінії розмежування повинен вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада. Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав Президент РФ Володимир Путін", - повідомили в українській делегації.

Нагадаємо, 10 листопада на Донбасі планували відновити пропуск громадян через всі сім наявних КПВВ. Серед них два КПВВ "Щастя" і "Золоте" планували відкрити.

При цьому бойовики заявили, що не будуть відкривати КПВВ "Щастя" і "Золоте" на Донбасі 10 листопада. Також будуть заблоковані КПВВ "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове" буде заблокований.

Раніше РБК-Україна писало, що в штабі уточнили графік роботи КПВВ на Донбасі.

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