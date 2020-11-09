В штабе уточнили график работы КПВВ на Донбассе

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl com ua)

В штабе операции Объединенных сил уточнили график работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Все КПВВ будут осуществлять пропуск граждан с 8:00 до 16:00.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Отмечается, что с подконтрольной стороны пропуск граждан будет осуществляться через семь КПВВ - "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое".

"Пропуск граждан и транспортных средств… будет проводиться ежедневно с 8.00 до 16.00", - сообщили в штабе.

При въезде на подконтрольную территорию граждане должны будут пройти температурный скрининг, а также находиться в защитной маске и соблюдать дистанцию. Также граждане должны дать согласие на прохождение самоизоляции через приложение "Дій вдома" или обсервации.

Напомним, с 10 ноября на Донбассе открываются все семь КПВВ, среди которых два новых - "Счастье" и "Золотое".

При этом, как писало РБК-Украина, оккупанты не будут возобновлять работу КПВВ в Донецкой области. Пропуск будет осуществляться лишь в двух из пяти пунктов пропуска и по определенным дням.