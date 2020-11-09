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На Донбассе возобновляют пропуск через все семь КПВВ

Донбасс, Понедельник 09 ноября 2020 09:42
На Донбассе возобновляют пропуск через все семь КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl com ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с 10 ноября возобновляется пропуск граждан через все семь имеющихся контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Из них КПВВ "Счастье" и "Золотое" являются новыми.

Об этом говорится в заявлении штаба операции Объединенных сил.

Так, будет осуществляться пропуск через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское в Донецкой области, а также через пункты "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое" в Луганской области.

"Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в заявлении.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При этом граждане должны будут пройти температурный скрининг, а также находиться в защитной маске и соблюдать дистанцию.

Также при въезде на подконтрольную территорию граждане должны дать согласие на прохождение самоизоляции через приложение "Дій вдома" или обсервации.

Напомним, 10 ноября на Донбассе состоится открытие двух КПВВ - "Счастье" и "Золотое". Соответствующие договоренности были достигнуты еще на прошлогодней нормандской встрече.

Ранее РБК-Украина писало, что пропуск граждан через КПВВ "Станица Луганская" остановили до 15 ноября из-за распространения коронавируса в ОРДЛО.

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