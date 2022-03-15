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Украина завтра примет участие во встрече министров НАТО, - Столтенберг

Автор: Сергей Пышкин

Украину пригласили принять участие во встрече министров обороны стран НАТО. Она состоится уже завтра, 16 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников и наши давние партнеры - Грузия, Финляндия, Швеция и ЕС", - заявил Столтенберг.

Вероятно, что Венгрия отказалась блокировать участие Украины во встречах альянса на высшем уровне.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну в Украине но ни в коем случае не поддерживать Российскую Федерацию.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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НАТОУкраинаЙенс Столтенберг