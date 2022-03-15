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Україна завтра візьме участь в зустрічі міністрів НАТО,- Столтенберг

Автор: Сергій Пишкін

Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться вже завтра, 16 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков та наші давні партнери - Грузія, Фінляндія, Швеція та ЄС", - заявив Столтенберг.

Ймовірно, що Угорщина відмовилась блокувати участь України в зустрічах Альянсу на вищому рівні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сполучені Штати Америки закликали Китай засудити війну в Україні та в жодному випадку не підтримувати Російську Федерацію.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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НАТОУкраїнаЄнс Столтенберг