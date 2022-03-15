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Призываем Китай осудить войну в Украине, - Столтенберг

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 16:59
Призываем Китай осудить войну в Украине, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Требуют отказаться от поддержки России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем за любыми признаками поддержки России со стороны Китая",- заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в США обеспокоены союзом между Россией и Китаем. Лишь недавно Штаты сообщили союзникам и партнерам о том, что Пекин готов оказать военную и экономическую помощь Кремлю в войне против Украины.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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