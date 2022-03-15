Призываем Китай осудить войну в Украине, - Столтенберг
Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Требуют отказаться от поддержки России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем за любыми признаками поддержки России со стороны Китая",- заявил Столтенберг.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в США обеспокоены союзом между Россией и Китаем. Лишь недавно Штаты сообщили союзникам и партнерам о том, что Пекин готов оказать военную и экономическую помощь Кремлю в войне против Украины.
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