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Україна здобула золоту медаль по боротьбі на Європейських іграх

Новини » Спорт    30.06.2019 - 15:19
Україна здобула золоту медаль по боротьбі на Європейських іграх
Фото: Жан Беленюк (facebook.com/olympicua)

Жан Беленюк переміг азербайджанського спортсмена з рахунком 3:1

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, приніс Україні золоту медаль на II Європейських іграх у Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Повідомляється, що Беленюк у фіналі зустрівся з Ісламом Аббасовим, який представляв Азербайджан. Український спортсмен здобув перемогу з рахунком 3:1.

Беленюк провів хороший перший період й зміг заробити три очка. У другому періоді український борець довів поєдинок до переможного завершення.

Золота медаль Беленюка стала 11-ю для України на Європейських іграх у Мінську.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна здобула золоту медаль по боксу на Європейських іграх. У фінальному поєдинку українському боксеру протистояв Мураду Алієв, який представляв Францію, Вихрист переміг з рахунком 4:1, при цьому арбітру довелося зупинити бій у третьому раунді через розсічення в українського боксера.

Нагадаємо, що Україна здобула дві медалі з боротьби на Європейських іграх. У ваговій категорії до 53 кг українка зустрілася з Маттссон Софія зі Швеції й виборола звання віце-чемпіонки II Європейських ігор Мінська-2019, ще одну медаль на рахунку українських представників вільної боротьби здобув Гор Оганнесян.

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