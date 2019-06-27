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Украина завоевала две медали по борьбе на Европейских играх

Новости » Спорт    27.06.2019 - 20:30
Украина завоевала две медали по борьбе на Европейских играх
Фото: Юлия Хавалджи (noc-ukr.org)

Хавалджи завоевала звание вице-чемпионки, бронза на счету Оганнесяна

Первую награду в казну сборной Украины по женской борьбе на II Европейских игр в Минске-2019 принесла Юлия Хавалджи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В весовой категории до 53 кг украинка встретилась с Маттссон София из Швеции и завоевала звание вице-чемпионки II Европейских игр Минска-2019.

Еще одну медаль на счету украинских представителей вольной борьбы получил Гор Оганнесян. В весовой категории до 65 кг он в бронзовом поединке победил над соперником из Армении.

 

 

 

Отметим, теперь в активе "сине-желтых" 25 наград - 6 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых.

Напомним, накануне Украина завоевала два серебра в гребле на Европейских играх.

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