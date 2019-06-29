Україна здобула золоту медаль по боксу на Європейських іграх

Фото: Віктор Вихрист (twitter.com/OlympicUA)

Віктор Вихрист переміг з рахунком 4:1

Український боксер Віктор Вихрист, який виступає у ваговій категорії понад 91 кг, приніс Україні золоту медаль на II Європейських іграх у Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України у Facebook.

У фінальному поєдинку українському боксеру протистояв Мураду Алієв, який представляв Францію. Вихрист переміг з рахунком 4:1, при цьому арбітру довелося зупинити бій у третьому раунді через розсічення в українського боксера.

Після цієї перемоги Україна у загальному заліку має 37 медалей, серед яких 10 золотих, 13 срібних та 14 бронзових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна здобула дві медалі з боротьби на Європейських іграх. У ваговій категорії до 53 кг українка зустрілася з Маттссон Софія зі Швеції й виборола звання віце-чемпіонки II Європейських ігор Мінська-2019, ще одну медаль на рахунку українських представників вільної боротьби здобув Гор Оганнесян.

Нагадаємо, що Україна завоювала друге срібло у веслуванні на Європейських іграх. Результат 3:41.692 забезпечив перевагу наших спортсменів над російськими веслувальниками Іллею Первухіним та Кирилом Шамшуріним (3:42.547), очолили медальну трійку каноїсти з Румунії Віктор Махалакі та Кіріла Каталін, які показали час 3:40.919.