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Украина завоевала 19 награду на Европейских играх

Новости » Спорт    25.06.2019 - 23:24
Украина завоевала 19 награду на Европейских играх
Фото: украинские батутистки (noc-ukr.org)

Сборная сохранила 4 место в медальном зачете

Представительницы Украины по прыжкам на батуте - как и вчера в мужских синхронных прыжках, в составе Марины Кийко и Светланы Мальковой завоевали серебро на Европейских играх-2019. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Обойдя гимнасток из России, с результатом в 48,240 балла, наша женская пара расположилась на второй строчке. Чемпионками стали представительницы Беларуси Анна Ганчарова и Мария Махаринська (50,230).

Отметим, это 19-награда в копилке Украины в Минске-2019. На сегодня наша сборная - четвертая в общекомандном медальном зачете.

 

 

 

Напомним, в первый день соревнований украинские спортсмены завоевали три золотые медали Европейских игр.

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