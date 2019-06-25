Украина завоевала 19 награду на Европейских играх

Фото: украинские батутистки (noc-ukr.org)

Сборная сохранила 4 место в медальном зачете

Представительницы Украины по прыжкам на батуте - как и вчера в мужских синхронных прыжках, в составе Марины Кийко и Светланы Мальковой завоевали серебро на Европейских играх-2019. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Обойдя гимнасток из России, с результатом в 48,240 балла, наша женская пара расположилась на второй строчке. Чемпионками стали представительницы Беларуси Анна Ганчарова и Мария Махаринська (50,230).

Отметим, это 19-награда в копилке Украины в Минске-2019. На сегодня наша сборная - четвертая в общекомандном медальном зачете.

Марина Кийко та Світлана Малькова: «Це був найкращий виступ у нашій кар’єрі!»



Новоспечені срібні призерки ІІ Європейських ігор у синхронних стрибках на батуті Марина Кийко та Світлана Малькова дали оцінку своєму виступу.



Детальніше: https://t.co/JbayIrqkTU pic.twitter.com/CfOfP6tVKX — НОК України (@OlympicUA) 25 червня 2019 р.

Напомним, в первый день соревнований украинские спортсмены завоевали три золотые медали Европейских игр.