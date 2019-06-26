Украина завоевала первую медаль в гребле на Европейских играх

Фото: Олег Кухарик и Александр Сыромятников (twitter.com/OlympicUA)

Наши байдарочники завоевали серебряную медаль

В финальном заезде, где за награды боролись представители девяти стран, украинская байдарка-двойка в составе Александр Сыромятников и Олег Кухарик сумели обеспечить себе серебряную награду II Европейских игр в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Дистанцию K2 1000 м наши гребцы на байдарках преодолели со временем 3:18.865, обойдя представителей Российской Федерации Владислава Литовку и Романа Аношкина. Золото заезда досталось гребцам из Германии Максу Гоффу и Якобу Шопф.

Ура! Перша медаль з веслувального каналу у Мінську!!!



Байдарка-двійка у складі Олега Кухарика і Олександра Сиромятникова здобуває срібні медалі ІІ Європейських ігор на дистанції 1000 м.



Молодці, вітаємо!!!@Minsk2019BY pic.twitter.com/S9rCPU6OOr — НОК України (@OlympicUA) 26 червня 2019 р.

В активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 20 наград - 5 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

Напомним, 19 награду на Европейских играх в актив украинкой команды принесли батутистки Марина Кийко и Светлана Малькова.