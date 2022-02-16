UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

Автор: Андрей Вырва

Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала первую награду. Серебряную медаль в лыжной акробатике выиграл Александр Абраменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале по лыжной акробатике соревновались 12 спортсменов, из которых шестеро прошли в суперфинал.

Александр Окипнюк набрал 122,01 балла и занял девятое место. Александр Абраменко с результатом 123,53 балла вышел в решающий раунд.

В финале Александр набрал 116,50 балла и занял второе место.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

Лыжная акробатика результаты:

  1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
  2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
  3. Илья Буров (ОКР) – 114,93

Для Абраменко "серебряная" медаль Пекина стала второй олимпийской наградой в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Абраменко стал олимпийским чемпионом.

Благодаря сегодняшней серебряной награде, Александр Абраменко стал самым титулованным украинским зимним олимпийцем.

Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин.

А среди женщин триумфовали немецкие лыжницы, ставшие олимпийскими чемпионками в командном спринте.

Также сегодня женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, Украина финишировала в топ-10.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2022