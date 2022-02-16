Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022

Україна на зимових Олімпійських іграх 2022 року виборола першу нагороду. Срібну медаль у лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фіналі з лижної акробатики змагалось 12 спортсменів, з яких шестеро пройшло у суперфінал.
Олександр Окіпнюк набрав 122,01 бали та зайняв дев’яте місце. Натомість Олександр Абраменко з результатом 123,53 бала вийшов до вирішального раунду.
У фіналі Олександр набрав 116,50 бала та зайняв друге місце.
Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.
Лижна акробатика результати:
Для Абраменка "срібна" медаль Пекіну стала другою олімпійською нагородою в кар’єрі. На попередній Олімпіаді в Пхьончхані-2018, Абраменко став олімпійським чемпіоном.
Завдяки сьогоднішній срібній нагороді, Олександр Абраменко став найтитулованішим українським зимовим олімпійцем.
Нагадаємо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.
А серед жінок тріумфували німецькі лижниці, які стали олімпійськими чемпіонками в командному спринті.
Також сьогодні, жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, Україна фінішувала в топ-10.