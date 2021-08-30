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Украина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Автор: РБК-Украина

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"В первой медальной гонке по плаванию Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом", - говорится в сообщении.

Отметим, эта золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх. Это позволяет оставаться в пятерке лидеров медального зачета. У россиян, которые идут на 4-месте, 16 золотых медалей.

Напомним, сегодняшнее утро началось с того,что Украина завоевала 11-е "золото" на Паралимпиаде - чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6 стала украинка Марина Литовченко.

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