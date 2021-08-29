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Медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020: какие результаты имеет Украина

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Киев, Воскресенье 29 августа 2021 19:34
Медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020: какие результаты имеет Украина Фото: медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках пятого дня Паралимпиады-2020 Украина завоевала еще девять медалей. Лучше всего украинские спортсмены отличились во время соревнований по легкой атлетике и академической гребле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Золотыми медалями отличились:

  • Оксана Зубквоска во время соревнований по прыжкам в длину;
  • Роман Полянский во время соревнований по академической гребле.

Серебряными медалями отличились:

  • Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
  • Наталья Олейник во время соревнований по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов;
  • Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;
  • Илья Яременко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
  • Анастасия Мисник во время соревнований по толканию ядра.

Бронзовыми медалями отличились:

  • Александр Назаренко во время соревнований по дзюдо в весовой категории до 90 килограммов;
  • Максим Веракса во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем.

"От имени всей олимпийской семьи поздравляем с успехами наших паралимпийцев, их тренеров и Национальный комитет спорта инвалидов Украины! Гордимся и болеем за вас!",- отмечает пресс-служба.

Медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020: какие результаты имеет Украина

Фото: медальный зачет Паралимпиады-2020

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