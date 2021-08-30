Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо

Українська збірна на Паралімпіаді-2020 в Токіо поповнила медальний залік ще одним "золотом". Плавець Андрій Трусов став чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.
"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, ця золота медаль стала 12-ю для України на цих Іграх. Це дозволяє залишатися в п'ятірці лідерів медального заліку. У росіян, які йдуть на 4-місці, 16 золотих медалей.
Нагадаємо, сьогоднішній ранок почався з того, що Україна завоювала 11-е "золото" на Паралімпіаді - чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок в класі 6 стала українка Марина Литовченко.