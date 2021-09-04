Украина завоевала еще четыре медали на Паралимпиаде: кто отличился
Украинская сборная завоевала 4 медали сегодня, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Токио. Украинцы стали владельцами серебряных и бронзовой медали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета Украины
На одиннадцатый день соревнований в Токио украинцы завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Отличились на сегодняшних соревнованиях такие спортсмены:
- Марина Мажула (гребля, байдарка-одиночка 200 м, класс - KL1)
- Игорь Цветов (легкая атлетика, 200 метров, класс - T35)
- Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 200 м, класс - T12)
- Василий Ковальчук (пулевая стрельба, микст малокалиберная винтовка 50 м лежа, класс - SH2).
Напомним, что украинец Крипак завоевал свое пятое "золото" во время Параолимпийских игр в Токио. Он обогнал соперника в заплыве на 200 метров.
Ранее сообщалось, что украинцы завоевали золотую и четыре серебряных медали на Паралимпиаде.