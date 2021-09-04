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Украина завоевала еще четыре медали на Паралимпиаде: кто отличился

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Япония, Суббота 04 сентября 2021 21:32
Украина завоевала еще четыре медали на Паралимпиаде: кто отличился Фото: украинцы в Токио завоевали еще 4 медали (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Украинская сборная завоевала 4 медали сегодня, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Токио. Украинцы стали владельцами серебряных и бронзовой медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета Украины

На одиннадцатый день соревнований в Токио украинцы завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Отличились на сегодняшних соревнованиях такие спортсмены:

- Марина Мажула (гребля, байдарка-одиночка 200 м, класс - KL1)

- Игорь Цветов (легкая атлетика, 200 метров, класс - T35)

- Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 200 м, класс - T12)

- Василий Ковальчук (пулевая стрельба, микст малокалиберная винтовка 50 м лежа, класс - SH2).

Напомним, что украинец Крипак завоевал свое пятое "золото" во время Параолимпийских игр в Токио. Он обогнал соперника в заплыве на 200 метров.

Ранее сообщалось, что украинцы завоевали золотую и четыре серебряных медали на Паралимпиаде.

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