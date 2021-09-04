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Україна завоювала ще чотири медалі на Паралімпіаді: хто відзначився

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Японія, Субота 04 вересня 2021 21:32
Україна завоювала ще чотири медалі на Паралімпіаді: хто відзначився Фото: українці в Токіо завоювали ще 4 медалі (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Українська збірна завоювала 4 медалі сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо. Українці стали власниками срібних та бронзової медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України

На одинадцятий день змагань у Токіо українці вибороли 3 срібні та 1 бронзову медаль.

Відзначилися на сьогоднішніх змаганнях такі спортсмени:

- Марина Мажула (веслування, байдарка-одинак 200 м, Клас-KL1)

- Ігор Цвєтов (Легка атлетика, 200 метрів, клас-T35)

- Оксана Ботурчук (Легка атлетика, 200 м, Клас-T12)

- Василь Ковальчук (кульова стрільба, мікст малокаліберна гвинтівка 50 м лежачи, клас - SH2).

Нагадаємо, що українець кріпак завоював своє п'яте "золото" під час Параолімпійських ігор у Токіо. Він обігнав суперника в запливі на 200 метрів.

Раніше повідомлялося, що українці завоювали золоту та чотири срібні медалі на Паралімпіаді.

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