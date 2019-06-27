Україна здобула дві медалі з боротьби на Європейських іграх

Фото: Юлія Хавалджи (noc-ukr.org)

Хавалджи завоювала звання віце-чемпіонки, бронза на рахунку Оганнесяна

Першу нагороду в скарбницю збірної України з жіночої боротьби на II Європейських ігорах у Мінську-2019 принесла Юлія Хавалджи. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У ваговій категорії до 53 кг українка зустрілася з Маттссон Софія зі Швеції й виборола звання віце-чемпіонки II Європейських ігор Мінська-2019.

Ще одну медаль на рахунку українських представників вільної боротьби здобув Гор Оганнесян. У ваговій категорії до 65 кг він у бронзовому поєдинку виборов перемогу над суперником з Вірменії.

Борець вільного стилю Гор Оганнесян (вагова категорія - до 65 кг) здобуває бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.



Вітаємо і пишаємося!!!@Minsk2019BY pic.twitter.com/PKwe4rC2Og — НОК України (@OlympicUA) 27 червня 2019 р.

Зазначимо, тепер в активі "синьо-жовтих" 25 нагород - 6 золотих, 11 срібних і 8 бронзових.

Нагадаємо, напередодні Україна завоювала два срібла у веслуванні на Європейських іграх.