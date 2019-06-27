ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна здобула дві медалі з боротьби на Європейських іграх

Новини » Спорт    27.06.2019 - 20:30
Україна здобула дві медалі з боротьби на Європейських іграх
Фото: Юлія Хавалджи (noc-ukr.org)

Хавалджи завоювала звання віце-чемпіонки, бронза на рахунку Оганнесяна

Першу нагороду в скарбницю збірної України з жіночої боротьби на II Європейських ігорах у Мінську-2019 принесла Юлія Хавалджи. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У ваговій категорії до 53 кг українка зустрілася з Маттссон Софія зі Швеції й виборола звання віце-чемпіонки II Європейських ігор Мінська-2019.

Ще одну медаль на рахунку українських представників вільної боротьби здобув Гор Оганнесян. У ваговій категорії до 65 кг він у бронзовому поєдинку виборов перемогу над суперником з Вірменії.

 

 

 

Зазначимо, тепер в активі "синьо-жовтих" 25 нагород - 6 золотих, 11 срібних і 8 бронзових.

Нагадаємо, напередодні Україна завоювала два срібла у веслуванні на Європейських іграх.

Українські веслувальниці стали чемпіонками Європейських ігор-2019 Дискваліфікація російського біатлоніста принесла Україні три золоті нагороди
Новини України Европейские игрыборьбасоревнованиямедаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся