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Украинские батутисты завоевали серебро на Европейских играх-2019

Новости » Спорт    24.06.2019 - 23:13
Украинские батутисты завоевали серебро на Европейских играх-2019
Фото: украинские батутисты (noc-ukr.org)

Вице-чемпионами стали Николай Просторов и Антон Давыденко

Авторами единственной медали команды Украины третьего соревновательного дня Европейских игр-2019 в Минске стал дуэт в синхронных прыжках - Антон Давыденко и Николай Просторов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Судьи оценили выступление украинских батутистив в 51,350 балла, что обеспечило второе место и 18 медаль в активе украинской сборной. Чемпионами стали представители Польши, которые получили 51,450 балла. Бронзовыми призерами стали батутисты из Грузии с результатом в 50,790 балла.

 

 

 

Напомним, в первый день соревнований украинские спортсмены завоевали три золотые медали Европейских игр.

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