Украинские батутисты завоевали серебро на Европейских играх-2019

Фото: украинские батутисты (noc-ukr.org)

Вице-чемпионами стали Николай Просторов и Антон Давыденко

Авторами единственной медали команды Украины третьего соревновательного дня Европейских игр-2019 в Минске стал дуэт в синхронных прыжках - Антон Давыденко и Николай Просторов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Судьи оценили выступление украинских батутистив в 51,350 балла, что обеспечило второе место и 18 медаль в активе украинской сборной. Чемпионами стали представители Польши, которые получили 51,450 балла. Бронзовыми призерами стали батутисты из Грузии с результатом в 50,790 балла.

«Завжди приємно поповнювати медальну скарбничку України»!



Віце-чемпіони Мінська-2019 у синхронних стрибках на батуті Микола Просторов та Антон Давиденко розповіли, чи справдилися їх очікування від виступу та про свої спортивні цілі.



Детальніше: https://t.co/FtgCL0zWhU pic.twitter.com/3ZbuISUbL8 — НОК України (@OlympicUA) 24 червня 2019 р.

Напомним, в первый день соревнований украинские спортсмены завоевали три золотые медали Европейских игр.