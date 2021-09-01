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Украина завоевала 17-ю золотую медаль Паралимпиады. Снова с мировым рекордом

Автор: РБК-Украина

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио. Она также установила мировой рекорд в толкании ядра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организационного комитета Паралимпиады.

"Анастасия Москаленко из Украины завоевала "золото" в легкой атлетике - толкание ядра - в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио", - говорится в сообщении.

В частности, во второй попытке она толкнула ядро на 7,61 метра, тем самым улучшив мировой рекорд полячки Розы Козаковской, ставшей второй с результатом 7,37 метра.

Напомним, ранее Москаленко взяла "серебро" в метании булавы.

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