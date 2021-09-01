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Україна завоювала 17-ту золоту медаль Паралімпіади. Знову зі світовим рекордом

Автор: РБК-Україна

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко завоювала золоту медаль Паралімпіади в Токіо. Вона також встановила світовий рекорд у штовханні ядра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організаційного комітету Паралімпіади.

"Анастасія Москаленко з України завоювала "золото" в легкій атлетиці - штовхання ядра - в категорії F32 на Паралімпійських іграх в Токіо", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у другій спробі вона штовхнула ядро на 7,61 метри, тим самим поліпшивши світовий рекорд полячки Рози Козаковської, що стала другою з результатом 7,37 метри.

Нагадаємо, раніше Москаленко взяла "срібло" в метанні булави.

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