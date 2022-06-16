Украина зависит от западных поставок: какое оружие необходимо стране

"В этой войне мы зависимы от Запада от слова "полностью". Если Запад нам будет гарантированно давать достаточное количество техники и вооружений, не автоматов и пистолетов, не помповых ружей, которые мы получали, а нормальное вооружение, тогда мы можем воевать долго", - сказал он.

По его словам, Украина уже получила "нормальную артиллерию", благодаря которой "сейчас держится Восток".

"Сейчас мы получим HIMARS и, возможно, М-270 с дальностью стрельбы 85 километров. Да, четыре машины, сколько-то ракет, но это уже какие-то возможности. И если мы покажем, что способны осваивать это оружие, мы можем претендовать на большее, а это перевод конфликта в другую сторону. Потому что мы сможем эффективно поражать уже не на 30 километрах артиллерией, а на 85", - рассказал Чмут.

При этом, первое, что необходимо, - это реактивные системы залпового огня MLRS с дальностью до 300 километров. "Даже 85 км нам хорошо, 120-130-150, все, что дальше 70 километров - дальности работы "Смерча" - нам ОК, если это еще и новые боеприпасы и их будет безлимит", - считает он.

"Второе - это бронетехника, нормальные БМП "Брэдли", бронетранспортеры "Страйкеры", М-113 или аналоги в больших количествах, это боевые бронированные машины "Хамви", "Мастифы", "Мрапы", "Бушмастеры"", - сказал он.

Также он сообщил, что БМП надо около тысячи. "БТРов надо тысячу или 2-3 тысячи в зависимости от того, о каких говорим, если М-113, то значительно больше, если "Страйкеры", то очевидно, их дадут меньше", - добавил Чмут.

"Если мы говорим об автомобильной технике - это 30-40 тысяч единиц. Это нам надо условно заменить все что есть, все ЗИЛы-130, "Уралы", Камазы, которым по 30 лет, куча шасси специальных, от авиации до перевозимых радиостанций - это все надо менять. И это огромные объемы", - сообщил он.

Кроме того, Украине нужны ПВО, беспилотники, РЭБ, РЛС контрбатарейные, воздушной установки, потом все остальное.