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Україна залежить від західних поставок: яка зброя необхідна країні

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Україна, Четвер 16 червня 2022 08:58
Україна залежить від західних поставок: яка зброя необхідна країні Фото: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Україні для ефективної війни з Росією необхідні поставки західної зброї. Це десятки тисяч одиниць техніки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"У цій війні ми залежні від Заходу від слова "повністю". Якщо Захід нам буде гарантовано давати достатню кількість техніки і озброєнь, не автоматів і пістолетів, не помпових рушниць, які ми отримували, а нормальне озброєння, тоді ми можемо воювати довго", - сказав він.

За його словами, Україна вже отримала "нормальну артилерію", завдяки якій"зараз тримається Схід".

"Зараз ми отримаємо HIMARS і, можливо, М-270 з дальністю стрільби 85 кілометрів. Так, чотири машини, скільки ракет, але це вже якісь можливості. І якщо ми покажемо, що здатні освоювати цю зброю, ми можемо претендувати на більше, а це переведення конфлікту в інший бік. Тому що ми зможемо ефективно вражати вже не на 30 кілометрах артилерією, а на 85", - розповів Чмут.

При цьому, перше, що необхідно, - це реактивні системи залпового вогню MLRS з дальністю до 300 кілометрів. "Навіть 85 км нам добре, 120-130-150, все, що далі 70 кілометрів - дальності роботи "смерчу" - нам ОК, якщо це ще й нові боєприпаси і їх буде безліміт", - вважає він.

"Друге - це бронетехніка, нормальні БМП "Бредлі", бронетранспортери" Страйкери", М-113 або аналоги у великих кількостях, це бойові броньовані машини "Хамві", "Мастіфи", "Мрапи", "Бушмастери"", - сказав він.

Також він повідомив, що БМП треба близько тисячі. "БТРів треба тисячу або 2-3 тисячі в залежності від того, про які говоримо, якщо М-113, то значно більше, якщо "Страйкери", то очевидно, їх дадуть менше", - додав Чмут.

"Якщо ми говоримо про автомобільну техніку - це 30-40 тисяч одиниць. Це нам треба умовно замінити все що є, все ЗІЛи - 130, "Урали", Камази, яким по 30 років, купа шасі спеціальних, від авіації до перевезених радіостанцій - це все треба міняти. І це величезні обсяги", - повідомив він.

Крім того, Україні потрібні ППО, безпілотники, РЕБ, РЛС контрбатарейні, повітряної установки, потім все інше.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Новий пакет включає додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.

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