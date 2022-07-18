Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции
Фото: Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции (pixabay.com)
Украина передала документы о ратификации Стамбульской конвенции заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге. Тем самым, Киев завершил ратификацию конвенции по предотвращению насилия в отношении женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Twitter.
"Я тепло приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина - 36-е государство-участник этого знакового договора", - написала она.
Напомним, 20 июня Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, хотя Украина подписала ее еще в 2011 году.
А уже 21 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.