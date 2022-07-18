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Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

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Понедельник 18 июля 2022 14:31
Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции Фото: Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Украина передала документы о ратификации Стамбульской конвенции заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге. Тем самым, Киев завершил ратификацию конвенции по предотвращению насилия в отношении женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Twitter.

"Я тепло приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина - 36-е государство-участник этого знакового договора", - написала она.

Напомним, 20 июня Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, хотя Украина подписала ее еще в 2011 году.

А уже 21 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

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