Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції
Фото: Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції (pixabay.com)
Україна передала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге. Тим самим, Київ завершив ратифікацію Конвенції щодо запобігання насильству щодо жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич в Twitter.
"Я тепло вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна - 36-та держава-учасниця цього знакового договору", - написала вона.
Нагадаємо, 20 червня Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію, хоча Україна підписала її ще у 2011 році.
А вже 21 червня президент Володимир Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенції.