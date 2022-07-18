ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 14:31
Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції Фото: Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Україна передала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге. Тим самим, Київ завершив ратифікацію Конвенції щодо запобігання насильству щодо жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич в Twitter.

"Я тепло вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна - 36-та держава-учасниця цього знакового договору", - написала вона.

Нагадаємо, 20 червня Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію, хоча Україна підписала її ще у 2011 році.

А вже 21 червня президент Володимир Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна