Украина завела дело из-за поставок оборудования Siemens в Крым

Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.

Дело заведено по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

"Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза", - говорится в сообщении.

Следствие будет вести Служба безопасности Украины.