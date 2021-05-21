Україна завела справу через поставки обладнання Siemens до Криму

Повідомляється, що розпочато провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію обладнання для функціонування водних споруд, виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG.

Справу заведено за ч.1 ст. 332-1 КК України - порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

"Зазначені протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання Російської Федерації та в обхід санкційних заборон Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Слідство вестиме Служба безпеки України.