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Україна завела справу через поставки обладнання Siemens до Криму

Автор: РБК-Україна

Українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом поставок обладнання німецької компанії Siemens до окупованого Криму. Поставки здійснювалися в обхід санкцій Європейського союзу.

Про це в Telegram повідомила прокуратура АР Крим і Севастополя.

Повідомляється, що розпочато провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію обладнання для функціонування водних споруд, виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG.

Справу заведено за ч.1 ст. 332-1 КК України - порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

"Зазначені протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання Російської Федерації та в обхід санкційних заборон Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Слідство вестиме Служба безпеки України.

Нагадаємо, компанія Siemens сама ініціювала судові розгляди у Росії, оскільки російська сторона нібито купувала турбіни для електростанції в Краснодарському краї. Замість цього вони опинилися на Таврійській станції в Криму. Siemens пропонувала викупити турбіни назад за 150 млн євро, але російські суди відмовили їй.

Пізніше розгорівся скандал навколо поставок до Криму насосів спільного виробництва компаній Siemens і Grundfos на станцію Бештерек-Зуйського водозабору.

Раніше німецьке керівництво запевняло, що їх компанії не працюватимуть у Криму.

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