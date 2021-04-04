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На водопроводе в оккупированном Крыму заметили оборудование Siemens

Новина українською → Крым, Воскресенье 04 апреля 2021 03:20
На водопроводе в оккупированном Крыму заметили оборудование Siemens Фото: оборудование Siemens (arc.construction)
Автор: Даша Харченко

Российские власти сообщили об "успешном запуске" Бештерек-Зуйского водопровода, который должен давать Симферополю ежедневно 20 тысяч кубометров артезианской воды. На станции обнаружили насосы марки Siemens.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Как следует из изображений оборудования насосной станции, распространенных "властями Крыма", их основную составляющую составляют насосы Siemens.

"Ассоциация реинтеграции Крыма" обратилась с официальным письмом к главной штаб-квартире Siemens в Мюнхене, к австрийской компании Siemens, к ее дочернему предприятию в Киеве и филиалу Siemens в Москве.

В письме указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставляемого и обслуживаемого европейскими структурами оборудования Siemens не только в нарушение санкций ЕС, но как "орудие экоцида и совершения военных преступлений" на полуострове.

"Главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму как орудия ее дальнейшей агрессии и одновременно содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия", - сказали правозащитники.

Напомним, в 2018 году прокуратура Гамбурга проводила следствие в отношении трех граждан Германии, которые работают в офисе Siemens в Санкт-Петербурге. Тогда стало известно, что оккупационная "власть" Крыма скрыла аварию с газовыми турбинами Siemens, которые ранее завезли на территорию аннексированного полуострова в обход международных санкций.

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