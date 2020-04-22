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Україна на засіданні ТКГ відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу

Новини » Політика     22.04.2020 - 21:44
Україна на засіданні ТКГ відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу
Фото: представник України Леонід Кучма (РБК-Україна)

Україна також ініціювала проведення позачергового засідання групи з питань безпеки

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей в Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Українська сторона вкотре категорично заперечувала можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Олексій Рєзніков заявив, що особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено в Конституцію.

Крім того, згідно з даними опитувань, понад 60% українців проти особливого статусу Донбасу.

Додамо, що 21 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому російський президент заявив про необхідність закріплення статусу Донбасу.

Відзначимо, що раніше спецпредставник голови ОБСЄ в контактній групі Хайді Грау заявила, що на крайніх переговорах політична підгрупа "обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено мінськими угодами".

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