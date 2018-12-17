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Украина на заседании ТКГ в очередной раз будет инициировать обмен заложниками

Новости » Политика    17.12.2018 - 15:00
Украина на заседании ТКГ в очередной раз будет инициировать обмен заложниками
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

19 декабря в Минске состоится последнее в 2018 году заседание контактной группы

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 19 декабря в очередной раз будет инициировать обмен заложниками. Об этом заявила в ходе брифинга первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Геращенко, 19 декабря в Минске состоится последнее в 2018 году заседание контактной группы.

"19 декабря состоится последняя в этом году минская встреча. Мы еще раз 19 декабря поставим вопрос перед РФ и ее марионетками, что украинская сторона готова незамедлительно передать 23 россиян, осужденных за терроризм, участие в войне против Украины, и забрать политзаключенных Кремля (Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых и другие). Также Украина готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников в тюрьмах ОРДЛО", - отметила она.

 

Захваченные русскими моряки - это военнопленные. Мы требуем их немедленного освобождения без всяких предпосылок и обменов....

Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 17 декабря 2018 г.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявлял, что украинская сторона в ТКГ до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения по обмену пленными.

Как сообщалось, по словам Геращенко, на заседание ТКГ 4 декабря Россия в очередной раз сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, предложенное украинской стороной на 27 декабря 2018 года.

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