Фото: Борис Грызлов (kremlin.ru)

Геращенко добавила, что росСМИ распространили ложные заявления представителей ОРДЛО об освобождении заложников

Представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов покинул заседание ТКГ во время оглашения Украиной заявления по ситуации на Азове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

"Представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время оглашения украинской стороной заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе. Когда нечего сказать - русские бегут", - написала Геращенко.

Кроме того, Геращенко добавила, что российские СМИ распространили ложные заявления представителей ОРДЛО об освобождении заложников.

"Украинская сторона передала конкретные списки и предложения осуществить освобождение удерживаемых 27 декабря 2018 года в формате 23/23 (россиян в украинских тюрьмах на политзаключенных Кремля) и 66/19 (помилованных сепаратистов на военных и гражданских в ОРДЛО). Предложение прозвучало в присутствии ОБСЕ и передано россиянам в письменной форме. Те категорически отказались, еще и озвучили через своих карманных потешных представителей лживую и манипулятивную информацию о заложниках", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарная подгруппа ТКГ согласовала дату и место перемещения в Украину осужденных из ОРДЛО.

Также Геращенко сообщала, что Россия в ТКГ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных.