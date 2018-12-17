ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна на засіданні ТКГ в черговий раз ініціюватиме обмін заручниками

Новини » Політика    17.12.2018 - 15:00
Україна на засіданні ТКГ в черговий раз ініціюватиме обмін заручниками
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

19 грудня у Мінську відбудеться останнє у 2018 році засідання контактної групи

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 19 грудня в черговий раз ініціюватиме обмін заручниками. Про це заявила у ході брифінгу перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Геращенко, 19 грудня у Мінську відбудеться останнє у 2018 році засідання контактної групи.

"19 грудня відбудеться остання цього року мінська зустріч. Ми ще раз 19 грудня поставимо питання перед РФ і її маріонетками, що українська сторона готова негайно передати 23 росіян, засуджених за тероризм, участь в війні проти України, і забрати політв'язнів Кремля (Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші). Також Україна готова помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 заручників в тюрмах ОРДЛО", - зазначила вона.

 

Захоплені росіянами моряки- це військовополонені. Ми вимагаємо їх негайного звільнення без всяких передумов і обмінів....

Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявляв, що українська сторона у ТКГ до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.

Як повідомлялося, за словами Геращенко, на засідання ТКГ 4 грудня Росія в черговий раз зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, запропоновану українською стороною на 27 грудня 2018 року. 

Геращенко: РФ оголосила "сафарі" на українців на всіх фронтах Рада має ухвалити закони про військову поліцію, - нардеп
Новини України Ірина Геращенкообмін полоненимиКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся