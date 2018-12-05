Украина в ТКГ гарантирует полную подготовку предложений по обмену пленными до 27 декабря

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Сейчас рассматривается вопрос обмена по формулам 23 на 23 и 66 на 19

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения относительно обмена пленными. Об этом сказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

Марчук отметил, что украинская сторона в ТКГ внесла несколько дней назад документы об обмене пленными.

"Во-первых, 23 гражданина РФ, которые находятся в украинских местах лишения свободы, мы готовы поменять на 23 украинцев в кремлевских тюрьмам. То есть 23 на 23. Второе - подготовлено и считаем, что если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19 - мы передаем 66 и получает наших 19. Это обсолютно реально. Мы несколько раз подчеркивали, что Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа (декабря, - ред.) могут быть полностью подготовлены и с 27 числа может начаться процедура обмена", - отметил он.

По словам Марчука, РФ не воспринимает позицию Украины, объясняя это тем, что РФ не является стороной конфликта и у нее нет оснований воспринимать украинскую позицию.

"Де-факто это означает, что РФ отказывается от своих граждан. ОРДЛО по 66 на 19 они как бы впринципе не отрицают, но выставляют более широкий диапазон...называются другие цифры, которые не проработаны", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на заседании ТКГ украинская сторона передала конкретные списки и предложения осуществить освобождение удерживаемых 27 декабря 2018 года в формата 23/23 (россиян в украинских тюрьмах на политзаключенных Кремля) и 66/19 (помилованных сепаратистов на военных и гражданских в ОРДЛО).

Как сообщала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Россия в ТКГ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных.