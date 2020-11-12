Украина зарегистрирует в ЕС бренды гуцульская брындзя и мелитопольская черешня

Украина заявила о намерении получить в Европейском союзе правовую охрану для трех новых географических указаний Украины, зарегистрированных в соответствии с европейскими стандартами. В частности, это гуцульская овечья брындзя, гуцульская коровья брындзя, мелитопольская черешня.

Соответствующее решение Украине было объявлено во время очередного заседания подкомитета Украина - ЕС по вопросам географических указаний, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Для украинских производителей правовая охрана в ЕС - это возможность выхода на европейский рынок продукции с добавленной стоимостью, что повышает рентабельность украинских товаров и их репутацию, стимулирует внимание к регионам их происхождения и положительно влияет на развитие туризма", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин

Как отметили в пресс-службе, в планах Украины на следующий год - новые географические указания для меда, орехов, украинских вин.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, которые потенциально могут быть зарегистрированы как географические указания.

Отметим, в 2019 году в Украине приняли закон о "географических брендах" относительно совершенствования правовой охраны географических указаний.