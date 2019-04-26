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Украина предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"

Новости » Экономика    26.04.2019 - 15:36
Украина предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"
Фото: Сыр, мед, арбуз и черешня (коллаж РБК-Украина)

В перечень также попали гуцульская овечья брынза и херсонский арбуз

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, которые потенциально могут быть зарегистрированы как географические обозначения. Об этом сообщила и.о. министра Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

Трофимцева отметила, что перечень украинских продуктов был представлен проектом ЕС "Поддержка развития системы географических обозначений в Украине".

Согласно документу, первыми украинскими продуктами с географическми обозначениям (поданы рабочие названия) будут:

  • вино - защищенное название происхождения "Шабский"
  • вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"
  • сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза"
  • арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"
  • черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"
  • мед - защищенное географическое обозначение "Карпатский мед"
  • вино - защищенное географическое обозначение "Закарпатье"
  • вино - ззащищенное географическое обозначение "Белгород-Днестровский"

Украина предлагает защитить названия &quot;карпатский мед&quot; и &quot;мелитопольская черешня&quot;

Напомним, в апреле 2019 года Кабинет министров согласовал законопроект, которым предусмотрено создание электронного реестра географических названий.

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