Украина предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"

Фото: Сыр, мед, арбуз и черешня (коллаж РБК-Украина)

В перечень также попали гуцульская овечья брынза и херсонский арбуз

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, которые потенциально могут быть зарегистрированы как географические обозначения. Об этом сообщила и.о. министра Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

Трофимцева отметила, что перечень украинских продуктов был представлен проектом ЕС "Поддержка развития системы географических обозначений в Украине".

Согласно документу, первыми украинскими продуктами с географическми обозначениям (поданы рабочие названия) будут:

вино - защищенное название происхождения "Шабский"

вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"

сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза"

арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"

черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"

мед - защищенное географическое обозначение "Карпатский мед"

вино - защищенное географическое обозначение "Закарпатье"

вино - ззащищенное географическое обозначение "Белгород-Днестровский"

Напомним, в апреле 2019 года Кабинет министров согласовал законопроект, которым предусмотрено создание электронного реестра географических названий.