Украина предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"

В перечень также попали гуцульская овечья брынза и херсонский арбуз
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, которые потенциально могут быть зарегистрированы как географические обозначения. Об этом сообщила и.о. министра Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.
Трофимцева отметила, что перечень украинских продуктов был представлен проектом ЕС "Поддержка развития системы географических обозначений в Украине".
Согласно документу, первыми украинскими продуктами с географическми обозначениям (поданы рабочие названия) будут:
Напомним, в апреле 2019 года Кабинет министров согласовал законопроект, которым предусмотрено создание электронного реестра географических названий.