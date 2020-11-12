Україна зареєструє в ЄС бренди гуцульська бриндзя та мелітопольська черешня

Україна заявила про намір одержати в Європейському союзі правову охорону для трьох нових географічних зазначень України, зареєстрованих відповідно до європейських стандартів. Зокрема, це гуцульська овеча бриндзя, гуцульська коров’яча бриндза, мелітопольська черешня.

Відповідне рішення Україні було оголошено під час чергового засідання підкомітету Україна - ЄС з питань географічних зазначень, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Для українських виробників правова охорона в ЄС - це можливість виходу на європейський ринок продукції із доданою вартістю, що підвищує рентабельність українських товарів та їх репутацію, стимулює увагу до регіонів їх походження та позитивно впливає на розвиток туризму", - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин.

Як зазначили в прес-службі, в планах України на наступний рік - нові географічні зазначення для меду, горіхів, українських вин.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік пріоритетної сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, що потенційно можуть бути зареєстровані як географічні зазначення.

Відзначимо, в 2019 році в Україні ухвалили закон про "географічні бренди" щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.