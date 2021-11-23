Украина запустит электрокары на КПВВ на админгранице с Крымом

Украина намерена запустить электрокары, которые будут возить людей от контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом. Они будут довозить людей до сервисных зон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, уже в январе начнется строительство аптечного пункта, помещения банка и автобусной станции на КПВВ "Чонгар".

Кроме того, решается вопрос размещения автостанции на КПВВ "Каланчак" и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и для выезда с нее. По словам Верещук, сейчас рассматривается возможность покупки четырех электромобилей для этих КПВВ.

"Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен", - добавила министр.

Верещук добавила, что у жителей оккупированного Крыма будет возможность вакцинироваться от коронавируса непосредственно на КПВВ.