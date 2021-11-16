UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина запускает лизинг под 5% на жилье для медиков: условия программы

Автор: Юлия Бойко

В Украине запускают программу лизинга под 5% на жилье для медиков. Соответствующий договор между Министерством здравоохранения и "Укрфинжильем" был подписан сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Сообщается, что это соглашение позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%.

"Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы - медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 000 квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая программа даст возможность медикам уверенно инвестировать в жилье.

"Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", - добавил он.

Условия программы:

  • процентная ставка по программе лизинга - 5% годовых;
  • авансовый взнос по лизинговой сделке - 0%;
  • срок сделки - до 20 лет.

Важное преимущество программы - это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит от внешних обстоятельств.

Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также переселенцы. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Дополнительные требования:

  • ограничение по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;
  • у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности менее 20 квадратных метров на одного члена семьи).

Семья в рамках программы - это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Требования к жилью:

  • возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) осуществлена ​​не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;
  • нормативная площадь жилья - до 21 квадратного метра на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек - это 52,5 квадратных метров;
  • нормативная стоимость одного квадратного метра квартиры, которую можно приобрести, зависит от стоимости сооружения жилья, определяемой Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (к примеру, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов (до 30 км от границы города) она составляет почти 30 тысяч гривен).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныМинистерство здравоохранения УкраиныЖилье