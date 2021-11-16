Украина запускает лизинг под 5% на жилье для медиков: условия программы

В Украине запускают программу лизинга под 5% на жилье для медиков. Соответствующий договор между Министерством здравоохранения и "Укрфинжильем" был подписан сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.
Сообщается, что это соглашение позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%.
"Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы - медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 000 квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая программа даст возможность медикам уверенно инвестировать в жилье.
"Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", - добавил он.
Условия программы:
Важное преимущество программы - это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит от внешних обстоятельств.
Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также переселенцы. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.
Дополнительные требования:
Семья в рамках программы - это муж, жена, их несовершеннолетние дети.
Требования к жилью:
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев.