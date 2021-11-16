Украина запускает лизинг под 5% на жилье для медиков: условия программы

Сообщается, что это соглашение позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%.

"Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы - медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 000 квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая программа даст возможность медикам уверенно инвестировать в жилье.

"Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", - добавил он.

Условия программы:

процентная ставка по программе лизинга - 5% годовых;

авансовый взнос по лизинговой сделке - 0%;

срок сделки - до 20 лет.

Важное преимущество программы - это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит от внешних обстоятельств.

Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также переселенцы. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Дополнительные требования:

ограничение по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;

у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности менее 20 квадратных метров на одного члена семьи).

Семья в рамках программы - это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Требования к жилью: