Україна запускає лізинг під 5% на житло для медиків: умови програми

В Україні запускають програму лізингу під 5% на житло для медиків. Відповідний договір між Міністерством охорони здоров'я та "Укрфінжитлом" був підписаний сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів.
Повідомляється, що ця угода дозволить працівникам медичної сфери, які отримують заробітну плату з бюджету, придбати житло в лізинг під 5%.
"Це тільки перший крок. Мінфін ініціюватиме підписання таких угод з усіма відомствами, щоб всі працівники бюджетної сфери - медики, військові, поліцейські, вчителі, які отримують зарплату нижче ринкової, мали можливість придбати житло на пільгових умовах. У короткостроковому періоді планується придбати 12 000 квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, така програма дасть можливість медикам впевнено інвестувати в житло.
"Мова йде про можливість взяти житло в лізинг і, сплачуючи суму звичайної оренди, через деякий час отримати право власності на житло", - додав він.
Умови програми:
Важлива перевага програми - це фіксована ставка на весь період дії договору, яка не залежить від зовнішніх обставин.
Придбати житло в рамках програми можуть громадяни України, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, а також переселенці. Однією з умов є робота на поточному місці не менше 6 місяців.
Додаткові вимоги:
Сім'я в рамках програми - це чоловік, дружина, їх неповнолітні діти.
Вимоги до житла:
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців.